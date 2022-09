Film-Highlights der Woche – In «Mutzenbacher» lesen Männer aus einem Erotikroman vor Neben dem österreichischen Dokumentarfilm empfehlen wir einen Actionthriller aus Frankreich, ein Bauerndrama aus Spanien und einen Trashklassiker aus der Schweiz. Pascal Blum Hans Jürg Zinsli Matthias Lerf Gregor Schenker

«Mutzenbacher» spürt den sexuellen Gedanken und Erfahrungen dieser Männer nach. Foto: Filmpodium

Mutzenbacher

Dokumentarfilm von Ruth Beckermann, A 2022, 100 Min.

Dass die Filme der österreichischen Dokumentarfilmemacherin Ruth Beckermann hierzulande nicht sehr bekannt sind, ist schade, lässt sich aber einfach lösen. Indem man nämlich die Reihe des Filmpodiums besucht, die ihr gewidmet ist.

Die Regisseurin und Autorin wird 1952 als Tochter von zwei Holocaustüberlebenden geboren. Mit der NS-Zeit beschäftigt sie sich immer wieder, zuletzt in der Archivstudie «Waldheims Walzer» (2018) über den ehemaligen UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim, der seine Nazivergangenheit die längste Zeit leugnete. Manches darin ist so unfassbar, dass man es kaum für möglich hält. Aber darin ist Ruth Beckermann immer gut: Sie macht unbequemes Kino, das gleichwohl packend bleibt.

Das gilt auch für «Mutzenbacher»; Beckermann hat ein offenes Casting mit jüngeren und älteren Männern veranstaltet, sie gebeten, auf einem Sofa Platz zu nehmen und Passagen aus dem 1906 anonym veröffentlichten Erotikroman «Josefine Mutzenbacher» vorzutragen. Quasi eine pornografische Lesung mit wechselnden Stimmen, doch nutzt Beckermann die Vorlage vor allem dazu, die Männer über ihre eigenen sexuellen Gedanken und Erfahrungen auszufragen – und nachzuhaken, wenn einer wieder mal beteuert, heute sei ja alles verboten. Das Resultat dieses schlau arrangierten Experiments ist so überraschend wie berührend, ohne dabei im Konzeptionellen stecken zu bleiben. Beckermann eben. (blu)

Athena

Actiondrama von Romain Gavras, F 2022, 99 Min.

Explosiver kann ein Film kaum beginnen: Nach dem Mord an einem 13-jährigen Immigranten versucht dessen älterer Bruder Abdel (Dali Benssalah), ein Kriegsveteran, den Volkszorn zu beruhigen. Doch dann wirft ausgerechnet der jüngere Bruder Karim (Sami Slimane) einen Molotowcocktail in die Menge, worauf die städtische Polizeistation zerstört wird und die marodierenden Banden mit einem gestohlenen Polizeiauto in die Hochhausfestung Athena in der Banlieue zurückkehren.

Regisseur Romain Gavras, der Sohn von Regisseur Costa Gavras («Z»), hat diese Eröffnung in einer atemberaubenden Plansequenz gedreht. Sie bleibt nicht das einzige Kunststück in diesem rauchpetardenschwangeren Spektakel.

«Athena» ist ein Film, der das Publikum permanent desorientiert, ohne einen Hauch Pathos zuzulassen. Als dann noch ein vierter Bruder auftaucht, der sich konsequent ausserhalb des Gesetzes bewegt, nimmt auch die Familientragödie in dieser Bürgerkriegsfabel immer mehr Fahrt auf. (zas)

Alcarràs

Drama von Carla Simón, E 2022, 120 Min.

Alcarràs ist eine Stadt im Süden Kataloniens, im Hinterland bewirtschaftet die Familie Solé dort seit Generationen einen Hof. Die Besitzverhältnisse sind allerdings unklar, die Mitglieder der Grossfamilie kämpfen gegen Ansprüche eines Mannes, der die Pfirsichbäume durch Solaranlagen ersetzen will.

«Alcarràs» ist einer der schönsten Filme dieses Jahres (Goldener Bär Berlin). Die Hauptrollen werden von Laien gespielt, inszeniert hat den Film aber eine Expertin: Carla Simón sorgte bereits mit ihrem autobiografischen Kinoerstling «Estiu 1993» für Aufsehen, als Inspiration für ihren neuen Film diente ihr Grossvater, der ebenfalls Obstbauer war. Ihre Liebe zu ihm und zu allen anderen überträgt sich spielend aufs Publikum. (ml)

L'inconnu de Shandigor

Agentenkomödie von Jean-Louis Roy, CH 1967, 97 Min.

Das Filmo-Team veranstaltet Soirées mit Swissploitation, also mit Trashfilmen aus der Schweiz. «L’inconnu de Shandigor» ist eine Agentenfilm-Parodie aus der Westschweiz, die sich einiges bei Kubricks «Dr. Strangelove» abguckt.

In eindrucksvollen Schwarzweissbildern erzählt der Film von einem Wissenschaftler, der einen sogenannten Annullator entwickelt: eine Vorrichtung, die Nuklearwaffen entschärft. Verschiedene Agentengruppen wollen die Pläne an sich reissen. In einer Nebenrolle sieht man Serge Gainsbourg als Spionagechef, der zwischendurch ein Chanson singt: «Bye-bye, Mister Spy». (ggs)

Sa 1.10., 19.30 Uhr, ÖFF, St.-Jakob-Strasse 54

Streets of Fire

Rockmusical von Walter Hill, USA 1984, 93 Min.

Das Xenix feiert den Schauspieler Willem Dafoe mit einer Reihe. In «Streets of Fire» hatte er einen seiner ersten Auftritte: Er spielt den bösen Anführer einer Motorradgang, die eine Sängerin (Diane Lane) von der Bühne weg entführt. Ihr Ex (Michael Paré) stellt ein Team auf, um sie zu befreien. Die Story ist nicht der Rede wert, aber Musik und Ausstattung dieses Rockmusicals sind grandios. (ggs)

Do 29.9. – So 2.10., Xenix

Best of Fantoche 2022

Die Wettbewerbsgewinner des vergangenen Fantoche gehen auf Tour. Wer das Animationsfilmfestival in Baden verpasst hat, kann hier also die Highlights nachholen. In den Kurzfilmen sucht zum Beispiel ein Toter seine Frau im Jenseits oder bringt ein Erdbeben eine Zeichnung durcheinander. Und die Königin der Füchse wünscht sich einen Brief, weswegen ihre Untertanen eine junge Frau aus dem nahen Menschendorf entführen. (ggs)

So 2.10., 11.10 Uhr, Riffraff

The Great Green Wall

Dokumentarfilm von Jared P. Scott, GB 2019, 90 Min.

Die malische Musikerin Inna Modja reist entlang der grossen grünen Mauer. Noch ist das Aufforstungsprojekt nicht abgeschlossen, aber einst soll ein Gürtel von Bäumen über 8000 Kilometer hinweg durch elf afrikanische Staaten führen. Ein Projekt gegen die Wüstenbildung und andere Folgen des Klimawandels. Ihre Eindrücke verarbeitet Inna Modja in einem Musikalbum. Im Anschluss an die Vorführung gibt es eine Podiumsdiskussion. (ggs)

Do 29.9., 19.30 Uhr, Rote Fabrik

