Baugesuch eingereicht – In Oetwil entsteht eine Kinder- und Jugendpsychiatrie Während der Corona-Pandemie platzten die Kinderpsychiatrien aus allen Nähten. Ein neues Angebot in Oetwil soll nun Abhilfe schaffen. Fabienne Sennhauser

Neben dem neuen vierstöckigen Kinder- und Jugendpsychiatriegebäude ist auf dem Gelände der Clienia AG in Oetwil auch ein kleines Schulhaus (rechts) geplant. Visualisierung: PD / Clienia AG

Im Kanton Zürich fehlen Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche in psychischer Not, und zwar schon seit Jahren. Corona hat das Problem noch einmal verschärft, denn die Jüngsten litten besonders unter den Folgen der Pandemie. Kinder- und Jugendpsychiatriestationen schlugen Alarm. Weil die Stationen so voll waren, mussten Jugendliche mancherorts in die Erwachsenenpsychiatrie.