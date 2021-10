Brand in Mehrfamilienhaus – In Schlieren stand ein Dachstock in Flammen In der Nacht auf Samstag ist der Grossteil eines Wohnhauses durch einen Brand zerstört worden. Der Sachschaden dürfte sich auf über eine halbe Million Franken belaufen.

Brand im Dachstock: Der Sachschaden beläuft sich auf eine halbe Million Franken. Bild: 20Min/News-Scout

Bei einem Brand in Schlieren ist in der Nacht auf Samstag der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Limmataustrasse zerstört worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Der Brand wurde der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich gegen 2.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits grosse Teile des Gebäudes in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte umgehend alle Bewohner in Sicherheit bringen und mit den Löscharbeiten beginnen. Nach rund 30 Minuten brachte sie den Brand unter Kontrolle und hatte das Feuer mehrheitlich gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Temporäre Unterkünfte für Betroffene

Das Feuer zerstörte grosse Teile des Dachstocks. Der Sachschaden am Gebäude dürfte auf über eine halbe Million Franken zu stehen kommen. Die Wohnungen im obersten Stockwerk sind nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Schlieren organisierte für die Betroffenen eine temporäre Unterkunft.

Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunkt Feuerwehr Dietikon und die Feuerwehr Schlieren, ein Rettungswagen vonSchutz & Rettung Zürich, der Sicherheitsvorsteher der Stadt Schlieren sowie für die Betreuung betroffener Bewohner ein Notfallseelsorger im Einsatz.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.