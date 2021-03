Fall am Bezirksgericht Zürich – In Securitas-Uniform Kinder unsittlich abgetastet Ein 58-Jähriger, der vier Kinder über und und unter der Kleidung anfasste, kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Eltern zweier Opfer verstehen die Welt nicht mehr. Thomas Hasler

«Ob das Gesetz zu milde ist, ist Sache der Politik», sagte der Gerichtsvorsitzende Thomas Kläusli. Foto: Urs Jaudas

Der Brief der Eltern ist an die Staatsanwaltschaft gerichtet, die den Fall untersuchte. Trotzdem nimmt der Gerichtsvorsitzende Thomas Kläusli das zweiseitige, in englischer Sprache abgefasste Schreiben der Eltern entgegen. Ob das Gericht den Brief während der geheimen Urteilsberatung gelesen hat, ist nicht bekannt.

Es hätte wohl ohnehin nichts geändert. Denn hier wurde ein Fall im sogenannt abgekürzten Verfahren verhandelt: Die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte haben sich im Voraus bereits geeinigt und über die Strafe verständigt. Die Richter haben nur noch zu klären, ob der Beschuldigte weiterhin geständig ist und ob das beantragte Strafmass angemessen ist. Doch dazu später.