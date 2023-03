Claudio Bernasconi führte 33 Jahre lang das Hotel Waldhaus am See in St. Moritz, wo die hauseigene Bar mit rund 2500 Whiskysorten die grösste Auswahl der Welt anbietet. Auch in Bernasconis Zuhause im Zürcher Unterland lagern rund 4000 Flaschen Whisky.

Foto: Balz Murer