Italiens neue Nummer 2 im Staat – In seinem Wohnzimmer stehen Büsten von Mussolini Der Postfaschist Ignazio La Russa ist neuer Präsident des italienischen Senats – nach einer denkwürdigen Wahl. Oliver Meiler aus Rom

Nie war ein Nachlassverwalter des Duce in einem höheren Amt: Ignazio Benito Maria La Russa nach seiner Wahl im Senat. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Italiens Zeitrechnung mit der harten Rechten an der Macht beginnt mit einem Knall. Der Senat, die kleinere Kammer des römischen Parlaments, hat in seiner ersten Sitzung nach der Wahl vom 25. September und bereits im ersten Durchgang den 75-jährigen Postfaschisten Ignazio La Russa zum Vorsitzenden gewählt.

Damit ist der Sizilianer aus Paternò hinter dem Präsidenten der Republik der zweithöchste Amtsträger im Land. Nie zuvor in der italienischen Nachkriegsgeschichte hatte ein Nachlassverwalter des Faschismus eine so prominente Position innegehabt.

«Mussolini ist meine bevorzugte historische Persönlichkeit, ich unterstreiche: historisch.» Ignazio La Russa

Die Promotion ist auch deshalb denkwürdig, weil La Russa zwar alle Wandel mitgemacht hat, vom Neofaschismus des Movimento Sociale Italiano über die Alleanza Nazionale bis zu den Fratelli d’Ialia. Doch der Faschistenführer Benito Mussolini ist ihm bis heute lieb, dazu steht er auch öffentlich.

2018 lud La Russa einen Reporter der Zeitung «Corriere della Sera» in seine Wohnung in Mailand ein, wo er schon lange lebt. Dieser durfte auch im Wohnzimmer filmen, es ist voll mit Memorabilien aus dem «Ventennio», wie die Italiener die zwanzigjährige Herrschaft des Duce nennen. Bilder von Schwarzhemden, Standarten, Büsten und Statuen des Diktators. In einem Interview sagte er einmal: «Mussolini ist meine bevorzugte historische Persönlichkeit, ich unterstreiche: historisch.»

Mit vollem Namen heisst Italiens neuer Senatspräsident Ignazio Benito Maria La Russa, da ist die Verneigung seines Vaters vor dem Duce schon mit drin. Antonio La Russa, ein Anwalt, hatte einst die Sektion der faschistischen Partei auf Sizilien gegründet und war dann während sechs Legislaturperioden italienischer Abgeordneter.

Als der Junge 13 war, zog die Familie nach Mailand. Ignazio La Russa wurde an ein internationales Gymnasium in St. Gallen geschickt. Als er zurückkam, schloss er sich dem Fronte della Gioventù an, der oftmals prügelnden Jugendorganisation der Neofaschisten. Selbst prügelte er sich offenbar nie.

1995, als sich die Neofaschisten beim Kongress von Fiuggi zur gemässigteren Alleanza Nazionale wandelten, um nach vielen Jahren der politischen Isolation etwas Salonfähigkeit zu gewinnen, sass La Russa bereits im Parlament. Selbst seine Freunde fanden, er sehe ein bisschen diabolisch aus – sie nannten ihn «Mefisto», Teufel.

Mitbegründer der Fratelli d’Italia: Ignazio La Russa und Giorgia Meloni. Foto: AFP

La Russa kokettierte mit dem Spitznamen, wie er überhaupt oft versucht, mit Selbstironie und schrägem, nicht selten deplatziertem Humor sein Image zu korrigieren. Seine tiefe, rauchige Stimme und sein sizilianischer Akzent sind so charakteristisch, dass er am Radio nie eingeführt werden müsste. Imitatoren mögen das.

La Russa ist Melonis Brücke zum nostalgischen Flügel

La Russa war 2012 einer der Mitbegründer der Fratelli d’Italia, der Partei von Giorgia Meloni, der jüngsten Wahlsiegerin. Er ist ihr Mentor und ihre Brücke zum nostalgischen Flügel im Rechtslager. In der ersten Phase der Pandemie sagte La Russa einmal, der römische Gruss mit ausgestrecktem rechtem Arm, identisch mit dem Hitlergruss, schütze am besten vor einer Ansteckung.

Die meisten Italiener buchen solche Sprüche als Studentenhumor ab. La Russa war in der vergangenen Legislaturperiode bereits Vizepräsident des Senats. Berühmt wurde ein Foto, das ihn zeigt, wie er die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» liest, während er die Sitzung leitet.

«Fahr zum Teufel!», entfährt es Berlusconi

Seiner Wahl zum Präsidenten gingen bemerkenswerte Szenen voraus. Den Vorsitz am ersten Sitzungstag hatte ausgerechnet die Senatorin auf Lebenszeit Liliana Segre, eine Überlebende von Auschwitz, mit 92 Jahren die älteste Anwesende. Sie hielt eine Rede voller Referenzen an den Antifaschismus, bevor sie dann einem Postfaschisten zur Wahl gratulieren musste.

Gewählt wurde La Russa überraschend im ersten Durchgang, obschon viele Senatoren von Silvio Berlusconis Forza Italia, der Partnerpartei der Fratelli d’Italia, sich der Stimme enthalten hatten. Die nötigen Stimmen erhielt er von Senatoren aus der Opposition. Als La Russa an Berlusconi vorbeiging, dessen Verteidigungsminister er einmal gewesen war, und ihm etwas zuraunte, entfuhr dem früheren Premier ein «Vaffa», gut erkennbar auf den Aufnahmen: «Fahr zum Teufel!»

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

