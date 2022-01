Preisschub in den Alpen – In St. Moritz ist ein Ferienhaus 16,5 Prozent teurer als vor einem Jahr In den Schweizer Skigebieten steigen die Preise für Zweitdomizile stark an. An einem Ort zahlt man sogar bis zu 30’000 Franken pro Quadratmeter. Richard Haimann

St. Moritz führt den Ski Property Index mit einem Preiszuwachs von 16,5 Prozent im Jahresvergleich an. Foto: Max Galli (laif)

Die ersten Strahlen der Morgensonne lassen die Eisflanken des 3055 Meter hohen Piz Nair rötlich schimmern. Im dunklen Tal streicht der kalte Malojawind über die schneebedeckte Ebene. Meistens ist es noch dunkel, und die Strassenlaternen leuchten, wenn die ersten Wintersportler aus ihren Ferienhäusern kommen und mit den Bergbahnen ins hohe Skigebiet Corviglia fahren.

In St. Moritz im Engadin ist wieder Skisaison. Und im Vergleich zu anderen Alpenregionen herrscht fast normaler Betrieb. Während in deutschen Skigebieten die 2-G+-Regel gilt und Österreich zwar keinen negativen Schnelltest, aber konsequent ein Impf- oder Genesungs-Zertifikat verlangt (2-G), gibt es in der Schweiz lediglich eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Ansonsten gilt: freie Bahn. «Sehr gute Buchungszahlen» meldete vor kurzem die Schweizer Hotellerie.