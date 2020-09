Neue Regeln für Erwachsene – In Stadtzürcher Schulhäusern kommt die Maskenpflicht Ab Montag müssen Erwachsene in den Schulgebäuden Maske tragen. Während des Unterrichts gilt aber eine Ausnahme. sip/pu

Während des Unterrichts gelten weiterhin die üblichen Schutzkonzepte, in gemeinschaftlichen Räumen Maskenpflicht. Foto: Keystone

Die Stadt Zürich reagiert auf die steigenden Corona-Fallzahlen in Zürich. Ab kommendem Montag müssen Lehrerinnen und Lehrer in den Stadtzürcher Primar- und Sekundarschulhäusern Schutzmasken tragen. Die Maskenpflicht gilt für alle Erwachsenen, etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Behördenmitglieder oder Eltern. Diese Neuerung geht aus einer E-Mail von Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) hervor, die am Freitag verschickt wurde und dem TA vorliegt.