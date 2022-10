Film-Highlights der Woche – In «The Peripheral» wird ein Game zur tödlichen Realität Neben der Cyberpunk-Serie empfehlen wir einen schwulen Liebesfilm, eine Schweizer Rentnerkomödie und Halloween-Horror. Gregor Schenker Matthias Lerf Pascal Blum

«The Peripheral»: Flynne (Chloë Grace Moretz) testet ein experimentelles Headset, das ihr eine neue Welt eröffnet. Foto: Prime Video/Sophie Mutevelian

The Peripheral

Science-Fiction-Serie von Scott Smith, USA 2022, 8 Folgen

«Heilige Scheisse!», entfährt es Flynne (Chloë Grace Moretz). «Es ist, als wär ich wirklich dort.» Als talentierte Gamerin hat sie die Chance bekommen, ein experimentelles Headset zu testen. Das Gerät stimuliert direkt ihre Hirnströme und gibt ihr den Eindruck, sie erlebe im Körper eines Mannes Abenteuer à la James Bond. Und das in einem futuristischen London. Die Firma, die das Headset entwickelt hat, ist allerdings ziemlich mysteriös. Und dann erhält Flynne aus dem Nichts einen Anruf: «Sie befinden sich in grosser Gefahr!»

Amazon hat diese Serie in Auftrag gegeben; Vorlage ist William Gibsons gleichnamiger Roman von 2014. Die Verantwortung tragen die Produzenten der «Westworld»-Serie – so geht es auch dieses Mal um künstliche Menschen, die von echten kaum zu unterscheiden sind: die sogenannten Peripherals. Dabei handelt es sich um Roboter-Avatare, die über Headsets gesteuert werden.

Wie Flynne vom Anrufer erfährt, ist das virtuelle London, in dem sie sich bewegt hat, in Wahrheit absolut echt. Aber wie kann es dann sein, dass es dort elektrische Strassen und gigantische Hochhäuser gibt, die wie Statuen geformt sind?

«The Peripheral» ist sicher nicht so bahnbrechend, wie es Gibsons Cyberpunk-Bücher und deren Verfilmungen in den Achtzigern waren, taugt aber als unterhaltsame Actionserie. Für schwache Nerven ist das nichts: Bereits in der ersten Folge erleben wir mit, wie jemandem ein Auge herausoperiert wird. (ggs)

Bros

Liebeskomödie von Nicholas Stoller, USA 2022, 115 Min.

Nein, es ist nicht Liebe auf den ersten Blick. Eine gewisse Anziehung ist da, aber binden wollen sie sich nicht. Dann wird es ernster, alle sehen, dass sie ein Paar sind, nur sie selber nicht, es gibt Krach, eine Trennung. Und ein Herzbrech-Finale. Das ist das Strickmuster von Liebeskomödien, wie sie Hollywood seit «When Harry Met Sally» gern gemacht hat.

Jetzt gibt es endlich wieder eine, im Zentrum stehen ganz selbstverständlich zwei Männer: Aaron und Bobby. Letzterer wird vom TV-Komiker Billy Eichner gespielt, dem Mastermind dieses Films, er schrieb mit dem Komödienspezialisten und Regisseur Nicholas Stoller auch das Drehbuch.

Das Resultat ist witzig, süss, zärtlich. Und präsentiert zahlreiche neue Gesichter: In Umkehrung der gängigen Praxis werden nämlich sämtliche Rollen – auch die heterosexuellen – von Darstellerinnen und Darstellern mit LGBTQ+-Hintergrund gespielt. (ml)

Die goldenen Jahre

Komödie von Barbara Kulcsar, CH 2022, 93 Min.

Was passiert mit einer Beziehung, wenn die Lebenspläne auseinanderdriften? Alice (Esther Gemsch) und Peter (Stefan Kurt) werden pensioniert – und stellen fest, dass sie ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie ihren Ruhestand gestalten wollen. Sie will Abenteuer, er Ruhe. Eine Kreuzfahrt soll die beiden einander näherbringen, stattdessen kommt es in Marseille zum Eklat. Ob die beiden nochmals zusammenfinden?

Das hätte eine ziemlich platte Komödie werden können. Aber Regisseurin Barbara Kulcsar und Drehbuchautorin Petra Volpe nehmen ihre Figuren ernst, und so ist diese Geschichte überraschend berührend herausgekommen. Und erfrischend ehrlich, wenn es um Erotik im Alter geht. (ggs)

Revenge

Horrorthriller von Coralie Fargeat, F 2017, 108 Min.

Jen (Matilda Lutz) verbringt mit ihrem Freund ein Wochenende in der Wüste. Doch als dessen schwer toxischer Kumpel auftaucht, ändert sich alles: Jen liegt blutend in der Hitze und schwört Rache. «Revenge» gehört zu den besten Rachefilmen der letzten Zeit: Weil der Film von grossartiger Heftigkeit ist – und zugleich in jedem Moment den männlichen Blick auf schöne Racheengel dekonstruiert. (blu)

Mo 31.10./Mi 16.11., 20.45 Uhr, Filmpodium

Filme für die Erde

Das Festival zeigt in der ganzen Schweiz gratis Umweltdokus, so auch in Zürich. «The Seeds of Vandana Shiva» zum Beispiel ist das Porträt einer indischen Aktivistin, die seit vierzig Jahren gegen Agrarkonzerne kämpft. Vandana Shiva setzt sich für eine lokale und ökologische Landwirtschaft ein. Unter anderem ist sie Gründerin der Navdanya-Bewegung, die versucht, Diversität im Saatgut zu erhalten. (ggs)

Do 27.–So 30.10., Arthouse Uto

«The Seeds of Vandana Shiva»: So 30.10., 18 Uhr

Orient-Express-Filmtage

Auch bei den Orient-Express-Filmtagen handelt es sich um ein Festival, das in mehreren Städten läuft. Gezeigt werden Filme aus Ländern, die mehr oder weniger an der Strecke des einstigen Orient-Express liegen. Die Eröffnung in Zürich bestreitet «The Four Walls». In dem türkischen Film stellt ein Mann nach einer längeren Abwesenheit fest, dass ein neues Gebäude ihm die Aussicht aufs Meer versperrt – er versucht, sich dagegen zu wehren. (ggs)

Mi 2.–So 6.11., Xenix/Rote Fabrik

8 Hours of Horror

Vier Horrorfilme von abends spät bis morgens früh: Schon zum dritten Mal findet der Halloween-Marathon im Riffraff statt. Und neu auch in Winterthur im Kino Cameo. Das Programm ist geheim, es wird aber jeweils eine Mischung aus Klassikern und aktuellen Werken gezeigt. Zum Wachbleiben gibts die ganze Nacht hindurch Gratiskaffee, und das beste Gruselkostüm wird ausgezeichnet. (ggs)

Sa 29.10., 23 Uhr, Riffraff, Zürich; 22.30 Uhr, Cameo, Winterthur

Heidis Albtraum

Dokumentarfilm von Anita Hugi, CH/D/F 2022, 53 Min.

Die Heidi-Erfinderin Johanna Spyri mit ihrem Sohn Bernhard, 1855. Foto: Narrative Boutique

Dokumentarfilmerin Anita Hugi befasst sich mit dem Leben der Zürcher Schriftstellerin Johanna Spyri (1827–1901), der Erfinderin der Romanfigur Heidi. Zu Wort kommen unter anderem Petra Volpe, die das Drehbuch zum letzten grossen Heidi-Film verfasst hat, und Yoichi Koktabe, Chefanimator der Zeichentrickserie von 1974. Im Anschluss an die Premiere gibts ein Publikumsgespräch mit Cast und Crew. (ggs)

So 30.10., 11 Uhr, Kosmos

