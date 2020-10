Die Stadt Zürich zeigt sich gerne offen gegenüber sexuellen Minderheiten. 2019 hüllte sie die Quaibrücke anlässlich der Zurich Pride in Regenbogenfarben und nannte sie Gaybrücke.

Die Stadt Zürich zeigt sich gerne offen gegenüber sexuellen Minderheiten. 2019 hüllte sie die Quaibrücke anlässlich der Zurich Pride in Regenbogenfarben und nannte sie Gaybrücke.

Der Vorfall im Niederdorf, als ein Schwuler verbal attackiert wurde und ihm Polizisten danach nicht helfen wollten, bewegt die Politik. Sind Polizisten genügend auf das Thema LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen) sensibilisiert?

Ich habe von dem Fall im Niederdorf keine Kenntnis und kann mich dazu nicht konkret äussern. Aber ich kann grundsätzlich sagen, dass die Zürcher Polizistinnen und Polizisten definitiv genügend sensibilisiert sind. Der Umgang mit Homosexuellen und Transmenschen ist ein fester Bestandteil in der Ausbildung an der Polizeischule und an Weiterbildungskursen.