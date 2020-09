Interaktive Karte – In diesen Zürcher Gemeinden gibt es am meisten Corona-Fälle pro Kopf Nach Schweizer Massstab ist Zürich Risikogebiet. Welche Gemeinden sind die Treiber der Infektionszahlen im Kanton? Marc Brupbacher , Sebastian Broschinski

Nur in wenigen anderen Kantonen stiegen die Corona-Fallzahlen zuletzt so stark wie im Kanton Zürich. Bestätigt wurden 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen – nach Schweizer Massstab ist Zürich damit Risikogebiet. Höhere Inzidenz-Werte haben nur noch die Westschweizer Kantone Waadt (111/100’000), Genf (105) und Freiburg (93).