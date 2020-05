Tourismus in Corona-Zeiten – In Zürcher Hotels gestrandet Ein Ehepaar aus Sibirien, ein verängstigter Zürcher Trainer, Ärzte mit Gratisübernachtungen. Drei Geschichten aus drei Zürcher Hotels während des Lockdown. David Sarasin

In puncto Essen ging das Hotel Glockenhof in der Zürcher Innenstadt ganz auf die Wünsche seiner exklusiven Gäste ein. Foto: Andrea Zahler

Der Grossteil der Zürcher Hotels war in den vergangenen Wochen geschlossen. Nur rund 40 führten den Betrieb weiter. Touristen sind in dieser Zeit aber keine abgestiegen. Stattdessen Leute, die festsassen, Reisende, die in die Schweiz zurückkehren mussten und keine Bleibe hatten, Ärzte aus dem Unispital, für welche die Anfahrt aus anderen Kantonen zu umständlich gewesen wäre. Der TA ist mit Gästen in drei Hotels in Kontakt getreten.