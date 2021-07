Appell auf Facebook – In Zürcher Spitälern wird das Blut knapp Das Spital Männedorf ruft zum dringenden Blutspenden auf – und ist damit nicht allein. Im ganzen Kanton Zürich sei die Situation dramatisch, heisst es bei der Blutspende Zürich. Mirjam Bättig

Ein wertvolles Gut, dass zurzeit fehlt: Schweizweit gehen die Blutkonserven zur Neige. Zu spüren bekommen das auch die Regionalspitäler. Symbolfoto: Keystone

Der alarmierende Appell kam am Mittwochnachmittag. Das Spital Männedorf ist in einem Engpass: Die Blutkonserven sind rar geworden. In einem Facebook-Post schreibt das Spital, dass sein Lager fast leer sei und dringend Spenderinnen und Spender gesucht würden. Weiter heisst es: «Der Blutbedarf übersteigt die Blutspenden um einiges.»

Beatrice von Rechenberg leitet das Labor des Spitals Männedorf sowie das hauseigene Blutspendezentrum. Es ist das kleinste im Kanton Zürich. Normalerweise könne das Spital seinen Blutbedarf mit den eigenen Reserven decken, sagt die Laborleiterin. «Derzeit müssen wir aber einen grossen Teil der Konserven bei der Blutspende Zürich einkaufen.»