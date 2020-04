Wiedereröffnung der Schulen – In Zürich findet der Unterricht in Halbklassen statt Am 11. Mai gehen die Schulzimmer wieder auf, aber der Kanton begrenzt aus Vorsicht vorerst die Schülerzahlen. Die Tagesstrukturen bleiben reduziert. Daniel Schneebeli

Nach acht Wochen gehen die Türen im Schulhaus auch für die Kinder wieder auf. Aber das Corona-Schutzplakat am Eingang bleibt wohl noch länger hängen. Foto: Raphael Moser (Tamedia AG)

Zürichs Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat in den letzten Woche alles andere als Kurzarbeit geschoben. Am Donnerstag trat sie einmal mehr vor die Medien und kündigte in den Schulen die «Rückkehr in eine neue Normalität» an. Diese wird im Kanton Zürich am 11. Mai beginnen, und zwar für alle Kinder vom Kindergarten bis zur Sekundarschule.