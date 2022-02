Erklärung aller Zürcher Parteien – In Zürich fordert auch die SVP eine «harte Gangart gegen Russland» Alle Fraktionen im Kantonsrat fordern schnelle humanitäre Hilfe für die ukrainische Bevölkerung und harte Sanktionen gegen das Putin-Regime. Pascal Unternährer Urs Jaudas (Foto)

Martin Hübscher trägt namens der SVP-Fraktion die Forderung nach scharfen Sanktionen gegen Russland mit. Archivfoto: Urs Jaudas

Zu Beginn der Kantonsratssitzung am Montagmorgen hat Michael Zeugin (GLP, Winterthur) eine gemeinsame Erklärung aller acht Fraktionen SVP, SP, FDP, GLP, Grüne, Die Mitte, EVP und AL verlesen, nach der es in der Messehalle ganz still wurde.

Neben der sofortigen Einstellung der russischen Kriegshandlungen fordern alle Zürcher Fraktionen «die Umsetzung der Sanktionen des Westens gegen den russischen Aggressor sowie einer schnellen und unbürokratischen humanitären Hilfe durch die Schweiz». Das Überraschende dabei: Auch die SVP trägt die Forderung nach harten Sanktionen mit und stellt sich damit gegen die nationale SVP, welche Sanktionen ablehnt.