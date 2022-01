Neues Zürcher Schutzinventar – In Zürich gibt es 229 besonders wertvolle Landschaften Der Kanton hat festgelegt, in welchen Gebieten vor Bauvorhaben genauer hingeschaut werden muss. Manche Regionen fürchten deswegen eine «Ballenbergisierung». Hélène Arnet

Im Vorfeld umstritten: Die Reblandschaft am Worrenberg im Flaachtal wurde ins Inventar aufgenommen. Archivfoto: Marc Dahinden

Mehr als vierzig Jahre ist es her, dass der Kanton das letzte Mal umfassend festgehalten hat, welche Natur- und Landschaftsschutzobjekte überkommunal wichtig sind. In der Zeit hat sich das Zürichbiet stark gewandelt. Neue Siedlungen entstanden, neue Strassen wurden gebaut, die Landwirtschaft hat sich verändert.

So schreibt der Regierungsrat im Dezember 2020 in seiner Antwort zu einer Anfrage betreffend Landschaftsschutz, dass wegen der starken Bautätigkeit in den letzten vierzig Jahren «bedeutende Landschaftselemente und -formen teilweise weitgehend zerstört wurden – trotz der bestehenden gesetzlichen Vorgaben». Ein Beispiel: Das Limmattaler Kreuz zerschnitt eine Endmoräne so, dass sie heute nicht mehr als solche erkennbar ist.