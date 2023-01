Sharing-Fahrzeug für Lieferungen – In Zürich gibt es jetzt den E-Transporter zum Mieten Die «Smargo»-Fahrzeuge sollen etwa bei Grosseinkäufen oder Lieferungen zum Einsatz kommen. Die Stadt Zürich unterstützt das Projekt des TCS mit zwei elektrischen Fahrzeugen.

Zwei solcher elektrischer Kleintransporter sind in Zürich stationiert. Foto: Keystone

Seit 2021 sind die Fahrzeuge von «Smargo» in Bern, Basel und Lausanne unterwegs. Das Angebot entspreche einem Bedürfnis. Deshalb werde es nun auf Zürich ausgeweitet, teilte die Stadt Zürich am Montag mit. Ab Februar 2023 stehen der Bevölkerung auf dem Stadtgebiet deshalb zwei elektrische Kleintransporter von Smargo zur Verfügung.

Stationiert sind die beiden Fahrzeuge beim Zero-Waste-Laden Granel in Oerlikon und beim Grand Café Lochergut. Sie können beide stundenweise online gebucht werden. Das Projekt soll helfen, die Stadt von den negativen Auswirkungen des Transportverkehrs zu entlasten, wird Tiefbauvorsteherin Simone Brander (SP) in der Mitteilung zitiert.

1 Tonne Ladung möglich

Das System funktioniert wie bei den bereits an vielen Orten gängigen Fahrzeug-Sharingmodellen. Über die Plattform «Carvelo.ch» können die Fahrzeuge gebucht werden, ein Fahrausweis ist obligatorisch.

Die vollelektrischen Modelle sind nur 1,3 Meter breit, wendig und mit maximal 45 Stundenkilometern unterwegs. Sie können mit 1100 Kilogramm beladen werden. Die Buchungsgebühr beträgt 5 Franken und jede gebuchte Stunde kostet weitere fünf Franken.

Zürich unterstützt die sogenannten Smargo-Kleintransporter (Shared Micro Cargo) in einer dreijährigen Pilotphase mit 37'500 Franken. In den Städten Lausanne, Bern und Basel würden viele Private, aber auch Gewerbetreibende die Fahrzeuge nutzen, heisst es in der Mitteilung.

sda/red

