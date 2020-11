Pilotversuch mit «digitalem Rufbus» – In Zürich gibts jetzt ÖV auf Bestellung Die VBZ testen ein neues On-Demand-Angebot: In zwei Quartieren sind künftig Kleinbusse auf Abruf unterwegs. Taxifahrer fühlen sich übergangen. Martin Huber

Mobilität auf Knopfdruck: Der Abendbus kann ab heute per App bestellt werden. Foto: VBZ

Die ÖV-Haltestelle um die Ecke: So werben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) für ihr neuestes Projekt namens Pikmi. Und so funktioniert es: In den Quartieren Altstetten und Albisrieden inklusive der Verkehrsknoten Triemli und Hardplatz stehen ab sofort abends zwischen 20 und 24 Uhr fünf Mercedes-Kleinbusse mit je fünf Sitzplätzen im Einsatz.

Innerhalb dieses Gebietes ermöglicht der Dienst neue Verbindungen sowie kurze Wege zum ÖV. Gebucht wird über die Pikmi-App auf dem Handy. Die Kleinbusse haben keinen festgelegten Fahrplan und Linienweg, sie verkehren nur bei Bedarf. Das System gleicht die gewünschten Fahrten miteinander ab und bündelt jene, die in dieselbe Richtung gehen. Dabei wird laufend die beste Linienführung berechnet und Möglichkeiten zum Umsteigen auf das bestehende Liniennetz des ÖV berücksichtigt. Wer ein gültiges VBZ-Ticket hat, kann mit dem Kleinbus mitfahren.