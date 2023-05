Umstrittene Polizeiwaffe – In Zürich haben acht Personen wegen Gummischrot ein Auge verloren Weil offizielle Daten fehlen, hat eine Zürcher Augenärztin alle Verletzungen durch Gummigeschosse seit 1980 ausgewertet. Die jüngste Verletzung vom 1. Mai ist kein Einzelfall. Beat Metzler

Polizisten an diesjährigem 1. Mai beim Helvetiaplatz. Während dieses Einsatzes erblindete ein 26-Jähriger auf einem Auge. Foto: Urs Jaudas

Auf diese Veranschaulichung ihrer These hätte die Zürcher Augenärztin Anna Fierz gut verzichten können: Am 1. Mai erblindete ein 26-Jähriger auf einem Auge, weil ihn ein Gummischrot-Geschoss der Stadtpolizei erwischt hatte. In einem aktuellen Fachartikel warnt Fierz davor, dass die Gefährlichkeit der «Distanzwaffe» unterschätzt werde.