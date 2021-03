Wolf-Alarm im Kanton Zürich – Ein Wolf ist in eine Fotofalle getappt Das Raubtier ist im Zürcher Oberland unterwegs. Nutztierhalterinnen sind per SMS alarmiert worden.

Die erste und letzte Sichtung des Wolfs – im Wald in Bäretswil Bild: Baudirektion Kanton Zürich

Am Freitagabend ist im Zürcher Oberland eine automatische Wildtierkamera ausgelöst worden. Das kurz nach 18 Uhr geschossene Foto zeigt: In der Region ist ein Wolf unterwegs.

Die Fischerei- und Jagdverwaltung informierte heute Samstag Nutztierhalter im Kanton via SMS-Informationsdienst Wolf über die mögliche Wolfspräsenz, damit diese die nötigen Vorkehrungen zum Schutz ihrer Tiere treffen können.

Seit der Aufnahme fehlt vom Tier allerdings wieder jede Spur, wie die Zürcher Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Ob sich das Tier momentan also noch in der Gegend aufhält, ist nicht bekannt. Wölfe können innerhalb kurzer Zeit sehr grosse Distanzen zurücklegen. 50 bis 80 Kilometer kann ein Wolf laut Experten gut in einer Nacht hinter sich bringen.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Wie die Baudirektion schreibt, gehe für die Bevölkerung vom Wolf keine Gefahr aus. «Der Wolf ist ein scheues Tier, das dem Menschen ausweicht.» Bei Begegnung mit einem Wolf sollte man aber unbedingt Abstand wahren und sich zurückziehen. Hunde sollten an die Leine genommen, Beobachtungen der Fischerei- und Jagdverwaltung gemeldet werden.

Gerissene Schafe in Niederweningen

Erst letzten November fand man auf einer Weide in Niederweningen im Zürcher Unterland fünf gerissene Schafe. War es ein Wolf? Fachleute der Kantonspolizei, des Forensischen Instituts Zürich sowie der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung sicherten anschliessend vor Ort die Spuren und entnahmen DNA-Proben. Es gab kein eindeutiges Resultat. Nur: «Die Spuren, die damals auf der Weide in Niederweningen vorgefunden wurden, weisen jedoch stark auf einen Wolf hin», schrieb der Kanton.

Wenige Tage später fand man hingegen nur wenig entfernt bei Waldshut-Tiengen drei gerissene Schafe. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, war man sich dabei sicher, dass es ein Wolf war.

lia