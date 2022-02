Maskenempfehlung trotz Lockerung – In Zürich jubeln nicht alle Branchen über die Lockerungen Der Coiffeurverband und die Ärztegesellschaft empfehlen ihren Mitarbeitenden, weiterhin Masken zu tragen. Im Verkauf gilt: Wie es euch gefällt. Hélène Arnet Ela Çelik (Foto)

Die Mitarbeiterin kann, muss aber die Maske nicht mehr tragen. Die Plexiglasscheiben bleiben vorerst. Foto: Ela Çelik

Bereits am Mittwochabend erreichte die Mitarbeitenden der Kioskbetreiberin Valora die frohe Botschaft: Die Maskenpflicht ist gefallen. Valora-Angestellte sind am Donnerstagmorgen in der Früh denn auch die ersten Verkäuferinnen und Verkäufer, die der Kundschaft das mittlerweile ungewohnte Bild einer lächelnden Person hinter der Kasse bieten.

Freude bei der Migros