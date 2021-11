Kampf gegen sexuell übertragbare Infektionen – In Zürich kann man sich zukünftig gratis auf Syphilis testen lassen Die Stadt Zürich will Geschlechtskrankheiten eindämmen. Deshalb lanciert sie ein neues Angebot. Sara Belgeri

An einer Medienkonferenz informierte der Stadtrat über ein Pilotprojekt, das Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen zur Verfügung stellt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Zahl der Gonorrhö-, Chlamydien- und Syphilisinfektionen nimmt seit einigen Jahren wieder zu – Zürich ist mit grossem Abstand auf Platz 1, wie Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigen. Bei Gonorrhö beispielsweise wurden 2019 fast 95 Fälle auf 100’000 Einwohner gezählt. Im Landesschnitt waren es etwa 45.

Die Stadt Zürich hat das Problem erkannt und will Präventionsarbeit leisten. Wie der Stadtrat am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekannt gab, wird Zürich deshalb als erste Schweizer Stadt im Rahmen eines Pilotprojekts Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen zur Verfügung stellen. Getestet werden soll auf HIV, Syphilis, Chlamydien, Tripper und Hepatitis. Die Stadt erhofft sich von den Gratistests, die Anzahl der Neuinfektionen zu senken. Mit dem Angebot folgt Zürich dem Vorbild von Städten wie München, Berlin oder Sydney.