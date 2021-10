Demo gegen Zertifikatspflicht – In Zürich protestieren Studierende gegen Bundesrat Berset Alain Bersets Vortrag an der Universität Zürich geht nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne. In der Stadthausanlage bildete sich um 17 Uhr ein Protestzug. Hélène Arnet

Der Demonstrationsumzug in den Innenstadt. Foto: Ela Celik

Am Mittwoch haben sich um 17 Uhr auf der Stadthausanlage beim Bürkliplatz in der Zürcher Innenstadt etwa 150 vorab junge Menschen versammelt, um gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen zu demonstrieren. «Liberté» skandierend, machten sie sich in Richtung Landesmuseum auf. Begleitet vom Gebimmel einer kleinen Kuhglocke.

Anlass war der Besuch von Bundesrat Alain Berset an der Universität Zürich. Er hält dort am Abend einen Vortrag zum Thema Pandemie, Politik und Gesellschaft. Eingeladen wurde er dazu von dem Schweizerischen Institut für Auslandforschung. Die Veranstaltung ist öffentlich (mit Zertifikat) und wird live übertragen.