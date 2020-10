Zürcher Corona-Zahlen – In Zürich sind über 50 Covid-Patienten hospitalisiert Die Gesundheitsdirektion hat die neuste Corona-Statistik veröffentlicht. Die Neuansteckungen nehmen schnell zu.

Mehr Spitalbetten belegt: Die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten nimmt in Zürich zu. Foto: Urs Jaudas

Der sprunghafte Anstieg in der Kurve fällt auf: Die Zahl der Hospitalisierten im Kanton Zürich hat seit Freitag deutlich zugenommen. Am Donnerstag meldete die Gesundheitsdirektion (GD) noch 24 mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegte Spitalbetten. Bis zum Montag hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Gemäss aktuellem Bulletin sind 51 Personen hospitalisiert. Letztmals war der Wert am 6. Mai höher.

Bislang blieb die Zahl der Hospitalisierten im Kanton Zürich relativ stabil. Seit Mitte Juli pendelten sie stets zwischen 16 und 34 – und dies, obwohl seit Anfang August die gemeldeten Neuansteckungen zunahmen. Eine Erklärung dafür war, dass sich vor allem jüngere Personen mit Corona infizierten. Anteilsmässig ist dies nach wie vor der Fall. Doch weil die absoluten Zahlen deutlich steigen, werden inzwischen auch wieder mehr über 60-Jährige positiv getestet.

7-Tage-Durchschnitt stark angestiegen

Der Anstieg im Kanton Zürich hat sich nun noch einmal beschleunigt. Übers Wochenende verzeichnete die GD 482 neue positive Corona-Tests, 271 am Samstag und 211 am Sonntag. Am Montag kamen 173 positive Fälle hinzu. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 197,3, das ist 80 Prozent höher als am Montag vor einer Woche. Und die Positivitätsrate der Tests lag vergangene Woche bei 7,4 Prozent, wie es auf der Website der GD heisst.

Die steigenden Fallzahlen bringen das Contact-Tracing-Team des Kantons Zürich in Bedrängnis. Am Wochenende wurden mehrere Fälle publik, die zeigten, dass die Virendetektei am Anschlag ist. Die GD widersprach zwar und betonte, man habe die Kontrolle nicht verloren. Sie kündigte zudem an, bereits am Montag das Contact-Tracing-Team aufzustocken. Seit Montag arbeiten jeweils 60 Personen in zwei Schichten. Zuvor waren es jeweils 50. Die Virendetektei war ursprünglich auf 100 Neuansteckungen pro Tag eingestellt. Seit Anfang Oktober meldete die GD nur an zwei Tagen weniger als 100 neue positive Corona-Tests.

sip