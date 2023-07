Trans Regisseurin im Gespräch – «In Zürich starren die Leute sehr viel» «Something You Said Last Night» erzählt von einer trans Frau, die Ferien mit den Eltern macht. Am Film hat die Kanadierin Luis De Filippis auch in Zürich gearbeitet. Pascal Blum

Die Kanadierin wollte keinen Film drehen, in dem es allein um Transidentität geht. Foto: PD / First Hand Films

Als Kanadierin ist Luis De Filippis die Kälte gewohnt. Aber das, was sie in Zürich angetroffen hat, war eine neue Erfahrung. «Deprimierend» fand sie das Zürcher Wintergrau während eines halbjährigen Aufenthalts, wie sie am Treffen am vergangenen Zurich Film Festival erzählte. Sie arbeitete in Zürich am Schnitt und am Sound ihres Debütfilms «Something You Said Last Night», einer kanadisch-schweizerischen Koproduktion. Und war als trans Frau auch den Blicken der Zürcherinnen und Zürcher ausgesetzt.