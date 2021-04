Corona-Impfplan in Zürich – Tausende Erstimpfungen stehen auf der Kippe Die Lieferung von Moderna-Impfstoffen an die Schweiz fällt erheblich kleiner aus als angekündigt. Nun müssen Zürcher Hausärzte auf die Impfdosen warten. Tina Fassbind

Wird nicht im geplanten Umfang geliefert: Eine Impfdosis des Corona-Vakzins von Moderna. Bild: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Die Nachricht kam am Freitagabend: Der Bund informierte die Kantone, dass die angekündigten Lieferungen an Corona-Impfstoffen von Moderna «nur in sehr geringem Umfang» eingetroffen seien. Konkret hat die Schweiz gemäss Angaben des Berner Gesundheitsdirektors Pierre Alain Schnegg nur 70’000 der erwarteten 350’000 bis 400’000 Dosen erhalten (lesen Sie hier mehr dazu).

Der Ärger über diese Nachricht ist nicht nur beim Berner Regierungsrat gross. Auch in der Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) ist man über diese Wendung nicht erfreut. «Gerade nachdem der Bund am Donnerstag die Kantone aufgefordert hat, auf Reserven zu verzichten, ist eine so kurzfristige und grosse Lieferänderung natürlich ärgerlich», sagt GD-Sprecherin Lina Lanz.