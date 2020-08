Steigende Fallzahlen im Kanton – In Zürich stünde die Corona-Ampel auf Rot Die Zürcher Regierung will nichts von Ansteckungsgrenzwerten wissen. Nimmt man jene von anderen Kantonen zum Massstab, müsste sie jetzt handeln. Hannes Weber , Daniel Schneebeli

Menschen warten am Zürichsee auf ein Kursschiff. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

76 Personen sind im Kanton Zürich innert 24 Stunden positiv auf Covid-19 getestet worden. Erneut gab die Gesundheitsdirektion gestern Donnerstag einen Wert bekannt, wie er die letzten vier Monate nicht mehr erreicht wurde. Das tat sie bereits an den zwei Tagen zuvor. In kaum einem anderen Kanton steigen die Fallzahlen derzeit so rasant.