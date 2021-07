Wegen der Corona-Tests – In Zürich wackeln Ferienträume Ausgebuchte Testzentren, Flugreisende, die beim Check-in verzweifeln, und ein Reisebüroinhaber, dem das zu viel wurde. Das grosse Bangen vor den Sommerferien. Tim Wirth

Kann ich fliegen? Reicht mein Antigen-Test? Nervöse Touristinnen und Touristen beim Warten am Flughafen Zürich. Foto: Keystone

Wer bei Bernhard Wyss eine Reise bucht, verdient in der Stunde oft mehr als 300 Franken. Wyss verkauft keine Badereisen. Wyss verkauft Geschäftsreisen. Sein Reisebüro Crystal Travel am Zürcher Hardplatz organisiert Flüge in der Businessclass nach Tokio, Limousinen in Paris – und nun auch PCR-Tests.

Seit Mitte Juni verschickt er diese in Päckchen zu seinen Kundinnen und Kunden nach Hause. «Es kann nicht sein, dass jemand mit einem so hohen Stundensatz bei einem Covid-Test Zeit vertrödelt», sagt er.

Bernhard Wyss und sein Sohn Stefan Wyss vom Reisebüro Crystal Travel senden ihren Kunden die PCR-Tests direkt nach Hause. Foto: Urs Jaudas

Ein Spucktest für zu Hause

Die Idee kam Wyss, als er im Frühling selbst nach Ägypten reiste und sich nervte. Er musste am Flughafen Zürich für einen PCR-Test anstehen und dachte sich: «Das muss doch einfacher gehen.»