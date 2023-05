Tina Turner und die Region – In Zürich war sie endlich daheim Sie holte für ihre Hochzeit die Weltprominenz nach Küsnacht, schenkte der Seegemeinde eine Weihnachtsbeleuchtung und feierte in der Stadt: Tina Turner prägte die Region fast 30 Jahre. Claudia Schmid Daniel Hitz

Am Zürichsee fühlte sie sich endlich daheim: Tina Turner (1999) Foto: RDB (Getty Images)

Die Liebe versetzt Berge – und manchmal Weltstars über den Atlantik: Ohne ihren Partner, den deutschen Musikmanager Erwin Bach, wäre Tina Turner wohl nicht in Zürich gelandet. Sie folgte ihm 1995 «als gute Partnerin» in die Schweiz, wie in ihrer Autobiografie «My Love» nachzulesen ist – nach gemeinsamen Stationen in London und Köln. Kennen gelernt hatte sie ihn 1985.