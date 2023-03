Ungewöhnliche Auktion – In Zürich wird ein millionenschweres T-Rex-Skelett versteigert Es ist eine wahre Rarität: Das Zürcher Auktionshaus Koller versteigert das Skelett eines Dinosauriers. Unter Wissenschaftlern ist das umstritten.

In Zürich wird mit dem TRX–293 Trinity erstmals ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett in Europa versteigert. Foto: Auktionshaus Koller

Eine spektakuläre Versteigerung steht am 18. April in Zürich an: Unter den Hammer kommen wird zum dritten Mal weltweit und zum ersten Mal in Europa das Skelett eines Tyrannosaurus Rex.

Wer das 11,6 Meter lange und 3,9 Meter hohe sowie 67 Millionen Jahre alte Skelett ersteigern möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der Startpreis liegt gemäss eines Berichts der NZZ vom Samstag bei 5 Millionen Franken. Im Katalog des zuständigen Auktionshauses Koller ist die Preisspanne gar bis 8 Millionen Franken angegeben.

Hinter der Auktion mit dem Titel «Out of This World» – zur Versteigerung kommen unter anderem auch ein Meteoriten-Fragment und ein Astronautenanzug – steht ein ehemaliger professioneller Magier mit Namen Christian Link. Er hat dem Skelett den Namen «Trinity» verliehen.

Die Hälfte der Knochen sind original

Dieser Name kommt nicht von ungefähr. Denn das Skelett wurde aus drei Exemplaren zusammengesetzt, die 2008 bis 2013 in den Hell Creek- und Lance Creek-Formationen in den US-Staaten Montana und Wyoming ausgegraben worden waren. Original sind unter dem Strich aber nur 50 Prozent der Knochen, was gemäss Auktionskatalog einem guten Wert entspricht.

Der Verkauf von Saurier-Skeletten an Private ist nicht unumstritten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befürchten, dass ihnen dadurch wertvolles Forschungsmaterial entgehen könnte.

Das Auktionshaus versucht, diese Kritik zu entkräften. Im Katalog wird der Sammlungskurator des geplanten neuen Naturhistorischen Museums der Universität Zürich mit den Worten zitiert, dass der Handel mit Saurierskeletten mit dem Kunsthandel vergleichbar sei. Früher oder später würden die meisten privat verkauften Exemplare in einem öffentlich zugänglichen Umfeld auftauchen.

Das Skelett wird in den kommenden Wochen in der Zürcher Tonhalle aufgebaut. Dort wird es ab 29. März auf Voranmeldung zu besichtigen sein.

SDA

