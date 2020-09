Mehr Platz für Fussgänger – Die Stadt streicht Parkplätze in Zürichs Partyzone Eine Strasse unweit des Escher-Wyss-Platzes soll aufgewertet werden. Geplant sind mehr Bäume, mehr Veloparkplätze – und weniger Parkfelder. Auch die Fahrbahn wird schmaler. Tina Fassbind

Weniger Platz für Autos: Die Stadt Zürich will die Heinrichstrasse beim Escher-Wyss-Platz umgestalten. Foto: Dominique Meienberg

Wer am Wochenende im Kreis 5 einen Platz fürs Auto sucht, fährt in die Heinrichstrasse. Denn dieser Strassenzug unweit des Escher-Wyss-Platzes liegt mitten in der Zürcher Partymeile. Doch die Automobilisten werden bald weniger Parkplätze an dieser Stelle vorfinden. Das Zürcher Tiefbauamt will den Abschnitt zwischen Hardstrasse und Viaduktstrasse aufwerten.