Film-Highlights der Woche – Indiana Jones kämpft noch einmal gegen Nazis Ebenfalls neu im Kino: Franz Rogowski in einer extremen Rolle als Fremdenlegionär und die wahre Geschichte einer jungen Dirigentin. Pascal Blum Gregor Schenker

Zusammen mit seiner Patentochter (Phoebe Waller-Bridge) sucht Indiana Jones (Harrison Ford) nach der Uhr des Archimedes. Foto: PD / Lucasfilm Ltd.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Abenteuerfilm von James Mangold, USA 2023, 154 Min.

«Indiana Jones»? Das war immer Abenteuerkino im Nostalgiemodus, von der archäologischen Mythologie bis zu den verbeulten Schultertaschen. Das letzte Kapitel mit dem 80-jährigen Harrison Ford als «Indy» bietet doppelte Nostalgie – für die Kultur des Altertums wie auch für eine Zeit, in der solche Kinoabenteuer noch Massen angelockt haben (mitproduziert haben Steven Spielberg und George Lucas).

Natürlich hat Regisseur James Mangold («Logan») den Stoff aktualisiert: Im Jahr 1969 möchte der Archäologieprofessor Indiana Jones in den Ruhestand, da tauchen seine Patentochter Helena («Fleabag»-Star Phoebe Waller-Bridge) sowie ein untergetauchter Nazi (Mads Mikkelsen) wieder auf. Beide interessieren sich für die Antikythera, Archimedes’ mysteriöse Uhr.

Die Irritationen sind Programm: Harrison Ford wurde teilweise digital verjüngt; und dass Helena eine selbstbestimmte, junge Frau ist, haben wir bald begriffen. Aber sonst ist dieses generationenübergreifende Abenteuer wirklich unterhaltsam. (blu)

Disco Boy

Drama von Giacomo Abbruzzese, F/B/PL/I 2023, 91 Min.

Crème Caramel! Bordeaux! Pain au Chocolat! Aleksei (Franz Rogowski) träumt von Frankreich. Zusammen mit einem Kumpel verlässt der Weissrusse die Heimat, um illegal in den Westen auszuwandern. In Paris wollen sie in die Fremdenlegion eintreten, denn in der Truppe interessiert sich niemand dafür, woher sie kommen und ob sie Papiere haben. Und nach fünf Jahren im Dienst haben sie Anrecht auf den französischen Pass.

«Disco Boy» erinnert an die Filme von Nicolas Winding Refn («Only God Forgives»), dank des elektronischen Soundtracks und der hypnotischen, neonfarbenen Bilder – Kamerafrau Hélène Louvart wurde an der vergangenen Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Wie Winding Refns Helden erlebt auch Aleksei harte Gewalt, und er übt sie aus: Nachdem er die Aufnahme in die Fremdenlegion geschafft hat, fliegt er als Teil eines Sonderkommandos ans Nigerdelta. Mitarbeiter einer französischen Ölfirma wurden von örtlichen Rebellen entführt. Deren Anführer Jomo (Morr N’Diaye) – von einem seiner Männer Disco Boy genannt – versucht, die Ausbeutung seines Landes durch Europa zu stoppen. Die Begegnung mit ihm wird Aleksei aus der Bahn werfen.

Der Italiener Giacomo Abbruzzese, der als Regisseur von Kurzfilmen und Dokus mehrere Preise gewonnen hat, liefert ein Spielfilmdebüt mit grosser Sogwirkung. Nicht zuletzt, weil Franz Rogowski die Hauptfigur spielt. Dieser leistet einmal mehr Grossartiges in einer extremen Rolle. (ggs)

Divertimento

Biopic von Marie-Castille Mention-Schaar, F 2023, 110 Min.

Als Kind sieht sie im Fernsehen den grossen rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache bei einer Aufführung von Ravels «Bolero», als Jugendliche will Zahia (Oulya Amamra) diesen Klassikgassenhauer mit einem eigenen Orchester in die Banlieues von Paris bringen.

Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar («Le ciel attendra») erzählt die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte der Dirigentin Zahia Ziouani – und ihrer Zwillingsschwester, der Cellistin Fettouma Ziouani (Lina El Arabi). Es geht um Chancenungleichheit, Rassismus und Misogynie. Klingt schwer, ist aber leichthändig inszeniert mit viel Empathie und ohne allzu dramatische Zuspitzungen. (SZ)

Ziggy Stardust & The Spiders from Mars: The Motion Picture

Konzertfilm von D. A. Pennebaker, GB 2023, 102 Min.

Im Juli 1973 trat David Bowie in London als Ziggy Stardust auf – und kündigte gegen Ende des Konzerts an, dass es der letzte Auftritt der Kunstfigur sein würde. Selbst für die meisten Mitglieder seiner Begleitband war das eine Überraschung. Später kam ein Mitschnitt ebendieses Konzerts ins Kino, dieser wurde zum Fünfzig-Jahr-Jubiläum des Events restauriert und um bisher fehlende Szenen erweitert. (ggs)

The Rocky Horror Picture Show

Musical von Jim Sharman, USA 1975, 100 Min.

Den Juli über bleibt das Filmpodium wegen Renovation geschlossen, vorher gibts aber noch ein grosses Fest mit «The Rocky Horror Picture Show». Darin gerät ein junges Paar an einen ausserirdischen Transvestiten (Tim Curry) und seine Anhänger, die den beiden ihre sexuelle Verklemmtheit austreiben. Publikumsbeteiligung ist erwünscht, Kostümierte erhalten einen Gratisdrink. Mit der Vorführung verabschiedet sich auch Michel Bodmer, der scheidende stellvertretende Leiter des Kinos. (ggs)

The Crowded Room

Psychothriller-Serie von Akiva Goldsman, USA 2023, 10 Folgen

Danny Sullivan (Tom Holland) will auf einen Mann schiessen, dem er auflauert, tut es dann aber doch nicht. Seine Freundin (Sasha Lane) nimmt ihm wütend die Waffe aus der Hand und feuert selbst. Doch dann ist es nur Danny, der von einer Psychiaterin (Amanda Seyfried) verhört wird. «The Crowded Room» basiert lose auf einem berühmten Fall aus den 70ern, ist aber umso eindrucksvoller, je weniger man vorher weiss. Und gerade wenn man aufgeben will, weil alles immer konfuser wird, kommt die Serie zu sich und steigert sich bis zu einem furiosen Finale. (SZ)

And the King Said, What a Fantastic Machine

Dokumentarfilm von Axel Danielson und Maximilien Van Aertryck, S/DK 2023, 88 Min.

Noch bis Sa 1.7. läuft das erste Open-Air-Kino des Cameo auf dem Lagerplatz. Das Programm richtet sich an junge Menschen von 16 bis 20 Jahren, der Ton wird über Kopfhörer eingespielt. «What a Fantastic Machine» unternimmt eine Reise durch die Geschichte des bewegten Bildes von den ersten Filmexperimenten bis zur allgegenwärtigen Handykamera. (ggs)

Keine Züritipps mehr verpassen? Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer App die Push-Mitteilungen für Züritipp und erhalten Sie die neuesten Tipps direkt auf Ihr Smartphone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier tun.

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.