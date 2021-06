15-jähriger Grossmeister – Indische Grosstalente am Carlsen-Turnier Die siebte Etappe der von Magnus Carlsen initiierten Turnierreihe wartet mit einem prominenten Teilnehmerfeld auf – vor allem aus dem asiatischen Raum. André Behr

Gukesh D, 15 Jahre jung und seit drei Jahren Grossmeister. ChessBase

Am Samstag beginnt die siebte Etappe der «Champions Chess Tour», die von Magnus Carlsen initiierte und online ausgetragene Schnellschach-Turnierreihe. Wie immer sind neben dem norwegischen Weltmeister und einigen Top-10-Grossmeistern viele weitere Spieler geladen, diesmal speziell aus dem asiatischen Raum. Am Start ist für einmal wieder die Chinesin Hou Yifan, mittlerweile Professorin an der Uni Shenzhen. Dass die inzwischen 27-jährige einstige Weltmeisterin noch immer gut in Form ist, hatte sie im Dezember 2020 bewiesen, als sie das Online-Turnier «Belt and Road» gewann.

Gespannt darf man auch auf den Auftritt der indischen Talente sein, speziell der beiden jüngsten. Arjun Erigaisi aus Telangana, geboren am 3. September 2003, war mit 14 und 11 Monaten Grossmeister geworden und hat aktuell 2567 Elopunkte. Gukesh D, mit vollem Namen Dommaraju Gukesh, kam am 29. Mai 2006 zur Welt, stammt wie Vishy Anand aus Chennai und wurde am 15. Januar 2019 mit 12 Jahren, sieben Monaten und 17 Tagen als Zweitjüngster der Schachgeschichte Grossmeister. Dabei verpasste er den Weltrekord von Sergei Karjakin um nur 17 Tage. Er gewann Mitte Juni das Qualifikationsturnier «Gelfand Challenge» vor seinem Teamkollegen Praggnanandhaa R und dem deutschen Talent Vincent Keymer. Seine aktuelle Elo-Zahl beträgt 2578 Punkte.

Angepasste Spielzeiten

Da die meisten Teilnehmer aus dem Osten sind, wurden die Spielzeiten angepasst. Anstatt um 17 Uhr unserer Zeit starten die Runden bereits um 13 Uhr. In Indien ist es dann 16 Uhr, in China 18 Uhr. Das wird Ding Liren, die Weltnummer 3, freuen, der sonst immer nachts antreten musste, was ihm sichtlich nicht behagte. Live übertragen werden das «Asian Rapid» der norwegische Sender «TV2» sowie die Plattform «Chess24». Sponsor des Turniers ist der Edelmetall-Händler «Goldmoney».

Die Vorrunden mit jeweils 5 Runden pro Tag gehen vom Samstag 26. bis und mit Montag 28. Juni über die Bühne. Die acht Besten qualifizieren sich für die K.o.-Runden, in denen wie immer zwei Matches über vier Schnellpartien ausgetragen werden. Die Viertelfinals beginnen am kommenden Dienstag, der letzte Finaltag ist Sonntag, der 4. Juli.

