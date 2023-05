Super League: Der FC Luzern präsentiert neue Aktionäre

Neuigkeiten im Aktionärsstreit beim FC Luzern: Wie der Club in einer Medienmitteilung berichtet, hat Vizepräsident Josef Bieri gleich mehrere neue Aktionäre ins Boot geholt. So sollen sich per sofort neun neue Aktionäre an der FCL Holding AG beteiligen, um so den FCL in der Region breiter abzustützen. Aus diesem Grund handelt es sich bei den Investoren auch um Persönlichkeiten mit einem starken Bezug zur Innerschweiz – in einem ersten Schritt kaufen sieben davon je 1 Prozent der zum Verkauf stehenden verfügbaren Aktien.

Mit dem Luzerner Bauunternehmer Hans Schmid und dem ägyptische Tourismus-Investor Samih Sawiris steigen auch zwei alte Bekannte wieder beim FCL ein, sie halten 13 respektive 10,5 Prozent der Aktien, Bieri selbst behält etwa 17,3 Prozent. Grösster Aktionär ist Bernhard Alpstaeg, der mit der Clubführung im Streit liegt. Er verfügt über 52 Prozent der Aktien, derzeit sind aber 25 Prozent davon eingefroren und damit auch ohne Stimmwert. (nka)