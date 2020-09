30 Millionen für eine grünere Stadt – Initiative will Zürich Grüner machen In Sommermonaten kocht Zürich: Die Stadt kühlt sich auch in der Nacht kaum ab. Eine Initiative will das jetzt ändern. Simon Huwiler

So stellen sich die Initianten Zürich in Zukunft vor: grün statt grau. Bild: Verein Stadtgrün

Wenn junge Aktivistinnen und Aktivisten Freitags die Schule schwänzen und protestieren, dann wollen sie vermeiden, dass die Temperatur noch mehr steigt. Der Verein Stadtgrün hingegen will bereits heute das Leben in Zürich auch bei erhöhten Temperaturen erträglich gestalten und lanciert deshalb am Mittwoch eine entsprechende, gleichnamige Initiative.