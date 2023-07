Der Crowd-Manager sorgt für Sicherheit

Am Züri-Fäscht werden 2,5 Millionen Menschen erwartet. Adrian Zempt, Crowd-Management der Statpolizei Zürich, beobachtet die Situation mit seinem Team laufend. «Wir akzeptieren maximal vier Personen pro Quadratmeter. Ab dann wird es gefährlich – nicht zum stehen, sondern zum flüchten», sagt Zemp zum Regionaljournal Zürich Schaffhausen.

Sollte diese Menge erreicht werden, müssten die Menschenströme umgelenkt werden in Bereiche, in denen es weniger Leute hat, erklärt Zemp. «Wir haben Strassen bestimmt, die in einem solchen Fall gesperrt werden müssten.»