Keine Hinweise auf Dritteinwirkung – Insasse im Gefängnis Pöschwies tot aufgefunden Ein 54-jähriger Insasse wurde am Donnerstagmorgen reglos in seiner Zelle aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat, wie es bei Todesfällen im Strafvollzug üblich ist, eine Untersuchung eingeleitet.

Der Eingang zur JVA Pöschwies in Regensdorf. Symbolbild: Alessandro Della Bella (Keystone)

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies ist am Donnerstagmorgen ein Insasse reglos in seiner Zelle aufgefunden worden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung, schreibt die Direktion der Justiz und des Inneren.

Die Justizdirektion geht davon aus, dass es sich um einen Suizid handelte, wie sie am Freitagnachmittag mitteilte. Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich sei eine Untersuchung durch die zuständige Staatsanwaltschaft eingeleitet worden.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie selbst Suizidgedanken, oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

mps/SDA

