Spannende Ausstellung in Spreitenbach – Ein eigenes Insektenhotel für Wildbienen bauen In der Umweltarena gibt eine Sonderausstellung Einblick in die Welt der Krabbeltiere. Das ist für Kinder genauso spannend wie für die Eltern. Emil Bischofberger

So viele Krabbeltiere – und jedes hat seine Aufgabe in der Natur. Foto: PD

Ordnung halten ist doof. Finden Kinder – und Insekten. Es gibt aber einen Unterschied: Während die Eltern keine Freude an Unordnung haben, weil so das Kinderzimmer schnell unwohnlich wird, ist sie bei den Insekten das Gegenteil: lebensnotwendig. In der Unordnung finden die krabbelnden und fliegenden Artgenossen ihre Lebensräume. Solche ungewöhnlichen Einsichten bietet die Sonderausstellung «Insektenvielfalt und Biodiversität» in der Spreitenbacher Umweltarena. Im futuristischen Bau mit Solarpaneldach direkt neben dem Shoppi Tivoli wird Nachhaltigkeit in all ihren Facetten thematisiert.

Die hier präsentierten Dauerausstellungen richten sich an Erwachsene und schulpflichtige Kinder. Während der Sommerferien präsentiert die Umweltarena jedoch auch ein Angebot, das für die ganze Familie konzipiert ist. An den Family Days (noch bis 22. August) erhalten Familien nicht nur vergünstigt Zutritt, sondern können die Insektenausstellung auch auf einem Spasstrail erkunden.

Futuristischer Bau: Die Umweltarena wurde 2012 eröffnet und informiert über alle Aspekte der Nachhaltigkeit. Foto: PD

Als Abschluss des Rundgangs helfen die Familien den Insekten ganz direkt: indem sie gemeinsam ein Insektenhotel für Wildbienen basteln, das sie später daheim aufstellen können.

Der Spasstrail wird dreimal täglich durchgeführt und dauert rund 30 Minuten, anmelden kann man sich vor Ort. Die Betreiber der Umweltarena raten jedoch, für den Besuch ihres Angebots einen halben Tag einzuplanen.

Und danach Action auf zwei und vier Rädern

Gut möglich, dass den Kindern nach der Informationsflut nach Bewegung und Action ist. Diese werden im Erdgeschoss der Umweltarena geboten, wo eine Teststrecke für verschiedenste zwei- und vierrädrige Fahrzeuge lockt.

Als Ergänzung zur Insektenausstellung findet überdies für ein besonders interessiertes Publikum monatlich eine Fachführung statt.

