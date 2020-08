Kantersieg gegen Schachtar Donezk – Inter Mailand folgt Sevilla in den Europa-League-Final Schachtar Donezk bleibt gegen die Italiener ohne Chance. Diese sind nach dem 5:0-Erfolg nun im Final gegen Sevilla Favorit.

Highlights Inter Mailand – Schachtar Donezk Die Italiener schiessen den Bezwinger des FC Basel mit einem 5:0 vom Platz. Video: Teleclub

Inter Mailand ist mit einer Tor-Gala ins Europa-League-Finale von Köln eingezogen. Der italienische Vize-Meister um den erneut erfolgreichen Rekord-Torschützen Romelu Lukaku besiegte am Montagabend in Düsseldorf den ukrainischen Champion Schachtar Donezk mit 5:0. Im Endspiel des erstmals ausgetragenen Final-Turniers von Nordrhein-Westfalen trifft Inter auf den Rekord-Gewinner des kleinen Europacups, den FC Sevilla. Die Spanier hatten am Sonntag mit 2:1 gegen Manchester United gewonnen.

Lautaro Martínez (19./73.) und Danilo D'Ambrosio (64.) brachten Inter mit 3:0 in Führung, dann traf der bis dahin glücklose Lukaku im zehnten Europa-League-Spiel in Folge – und das gleich doppelt (78./84.). Zudem ist er mit 19 Toren nun erfolgreichster Belgier in diesem Wettbewerb. Am Freitag hat Inter nun die letzte Chance, ein ganzes Jahrzehnt ohne Titel zu vermeiden.

Schiesst Inter in der 19. Minute in Front: Lautaro Marti­nez (r.). Später ist Argentinier auch für das 3:0 besorgt. Foto: Claudio Villa (Getty Images) Kann vom Titel träumen: Mailand-Coach Antonio Conte. Foto: Claudio Villa (Getty Images) Inter Mailand jubelt: Die Italiener stehen dank eines 5:0-Erfolgs gegen Schachtar Donezk im Final der Europa League. Foto: Lars Baron (Getty Images) 1 / 5

Zuletzt gewannen sie den nationalen Pokal 2011, im Jahr davor hatten sie durch ein 2:0 im Endspiel gegen den FC Bayern München in der Champions League ihren sechsten Europacup-Triumph gefeiert. Schachtar hatte den einzigen Europapokal-Sieg 2009 im Uefa-Cup durch einen Final-Erfolg gegen Werder Bremen (2:1 n.V.) errungen.

Schachtar deutlich schlechter als gegen Basel

Das Spiel begann kurios: Nachdem Lukaku schon kurz vor dem Anstoss den Ball hatte austauschen lassen, war auch das zweite Modell bereits nach zwölf Sekunden platt und wurde ausgetauscht. Auch die Partie kam schwer in Gang. Inter, das in der Formation wie beim 2:1 im Viertelfinal gegen Bayer Leverkusen angetreten war, agierte aus kompakter Defensive. Der mit fünf Brasilianern angetretene Aussenseiter fand trotz Ballsicherheit keine Lösungen.

Und dann ermöglichten die Ukrainer Inter durch einen Aussetzer gleich mit dem ersten Torschuss des Spiels die Führung. Der wie gegen Leverkusen starke Nicolò Barella nahm einen verunglückten Ball von Schachtar-Goalie Andrej Pjatow auf, seine Flanke nutzte Martínez per Kopf. Für den Argentinier war es das erste Europa-League-Tor, er hatte jedoch in der Vorrunde der Champions League fünf Mal getroffen, unter anderem in beiden Spielen gegen Borussia Dortmund (2:0, 2:3).

Donezk kam erst in der 62. Minute zur ersten Torchance, als Júnior Moraes per Kopf aus kurzer Distanz an Samir Handanovič scheiterte. Als D'Ambrosio direkt danach das 2:0 köpfelte, war das Spiel entschieden. Schachtar ergab sich nun. Inter spielte sich in seinen Rausch und legte durch seinen Traum-Sturm Martinez und Lukaku nach.

Telegramm:

Inter Mailand – Schachtar Donezk 5:0 (1:0)

Düsseldorf. – SR Marciniak (POL). – Tore: 19. Martinez 1:0. 64. D'Ambrosio 2:0. 74. Martinez 3:0. 78. Lukaku 4:0. 84. Lukaku 5:0.

Inter Mailand: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (81. Moses), Brozovic (85. Sensi), Young (66. Biraghi); Barella, Gagliardini; Lukaku (85. Esposito), Martinez (81. Eriksen).

Schachtar Donezk: Pjatow; Dodo, Krywzow, Chotscholawa, Matwijenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos (75. Konopljanka), Alan Patrick (59. Solomon), Taison; Junior Moraes.

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Vecino (verletzt). Schachtar Donezk ohne Ismaily und Malyschew (beide verletzt). Verwarnung: 58. Taison (Foul).

