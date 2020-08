Europa-League-Viertelfinal – Inter wartet auf den FC Basel, ManUnited muss beissen Am ersten Abend des Finalturniers der Europa League hatte vor allem der VAR viel zu tun. Inter Mailand wurde zwei Penaltys wieder zurückgenommen – die Italiener setzten sich dennoch durch.

Im Halbfinal: Inter gewinnt den Viertelfinal gegen Bayer Leverkusen. AP Photo/Martin Meissner Musste lange zittern: Inter-Trainer Antonio Conte. AP Photo/Martin Meissner Das Team von Stale Solbakken forderte Manchester United über 120 Minuten. AP/Wolfgang Rattay 1 / 5

Bayer Leverkusen ist als letzter deutsche Bundesliga-Vertreter aus der Fussball-Europa League ausgeschieden. Das Werks-Team unterlag am Montagabend im Viertelfinale Inter Mailand mit 1:2 (1:2). Nicolo Barella (15.) und der Belgier Romelu Lukaku (21.) schossen in Düsseldorf ihre Mannschaft schon früh deutlich in Führung. Leverkusens Kai Havertz (24.) verkürzte kurz darauf. Die Partie blieb auch so lange offen, weil Inter Mailand zweimal ein Penalty zugesprochen wurde – beide wurden nach Einschalten des Videoschiedsrichters (VAR) jedoch zurückgenommen.

Im Halbfinale des Endrunden-Turniers in Nordrhein-Westfalen trifft der italienische Meisterschafts-Zweite am Montag (21 Uhr) ebenfalls in Düsseldorf auf den Sieger der Partie Schachtar Donezk aus der Ukraine gegen den FC Basel, die am Dienstag (21 Uhr) in Gelsenkirchen gegeneinander spielen. Der Final findet am 21. August in Köln statt.

In der zweiten Partie des Abends gab es nach 90 Minuten noch keinen Sieger. Manchester United tut sich gegen Kopenhagen überraschend schwer, nach einem 0:0 geht die Partie in die Verlängerung. Auch hier war der VAR in der Hauptrolle: Das vermeintliche 1:0 für ManUnited durch Mason Greenwood wurde vom Videoschiedrichter aberkannt.

dpa