Verlosung – 3. International Photo Festival Olten Gewinnen Sie Tickets für Vorträge und Ausstellungen

Stuart Franklin IPFO

Alle zwei Jahre treffen sich einige der weltweit besten Fotograf*innen, Fotodirektor*innen führender Magazine und Student*innen mit Institutionen wie World Press Photo in der kleinen Stadt Olten, um ihre gemeinsame Liebe zur Fotografie zu feiern und ihr Wissen und ihre Leidenschaft weiterzugeben. Dank der hochkarätigen Redner*innen, der internationalen Gäste, der Teilnehmer*innen der Seminare und Workshops und den fantastischen Ausstellungen gehört das IPFO zu den bedeutendsten Fotofestivals in Europa.

Vom 25.-29. August 2021 begrüsst das IPFO unter anderem Anton Corbijn, Brigitte Lacombe und Erik Madigan Heck sowie die World Press Photo Ausstellung. Weiter können Teilnehmer*innen aus über 60 Seminaren und MasterClasses auf dem IPFO-Campus auswählen, welche von Profis aus dem In-und Ausland geleitet werden.

Die SonntagsZeitung verlost Tickets für Vorträge und für die Ausstellungen von WorldPressPhoto, Dominic Nahr und Harry Benson.

12x 2 Tickets für den Vortrag von Dominic Nahr und Stuart Franklin am Donnerstag, 26. August 2021, um 19.30 Uhr.

12x 2 Tickets für den Vortrag von Brigitte Lacombe und Erik Madigan Heck am Freitag, 27. August 2021 um 19.30 Uhr.

12x 2 Tickets für den Vortrag von Evgenia Arbugaeva und Anton Corbijn am Samstag, 28. August 2021 um 19.30 Uhr.

50x 2 Kombitickets für die Ausstellungen WorldPressPhoto, Dominic Nahr und Harry Benson vom 25. - 29. August 2021.

Das 3. International Photo Festival Olten findet vom 25. - 29. August 2021 in Olten statt.

Evgenia Arbugaeva IPFO

