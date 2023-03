Deportation ukrainischer Kinder – Internationaler Straf­gerichts­hof erlässt Haftbefehle gegen Putin und seine Kinder­beauftragte Den Haag erlässt einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen, sowie einen gegen Maria Lwowa-Belowa.

Mutmasslich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder: Wladimir Putin, hier auf einem Wirtschaftsforum in Moskau. (16. März 2023) Foto: AFP

Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. Putin sei mutmasslich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung eines Haftbefehls hatten die Richter stattgegeben.

Es ist der erste Haftbefehl, den das Gericht im Zusammenhang mit mutmasslichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hat. Das Gericht erliess auch einen Haftbefehl gegen Maria Lwowa-Belowa, die russische Beauftragte für Kinderrechte. Auch ihr werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder zur Last gelegt. Lesen Sie hier mehr dazu: Putins Kinderdiebin

Putin soll als Befehlshaber zur Verantwortung gerufen werden. Er habe seine zivilen oder militärische Untergebenen unzureichend kontrolliert, wird der Verdacht begründet. Der genaue Text der Haftbefehle wird nicht veröffentlicht, um Opfer und Zeugen zu schützen, wie das Gericht mitteilte.

Auch ihr werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder zur Last gelegt: Putins Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa. Foto: AFP

Es ist aber unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich auch vor dem Gericht in Den Haag erscheinen wird. Russland erkennt das Gericht nicht an. Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, hatte erst am Donnerstag in einer Pressekonferenz zu möglichen Haftbefehlen gegen Russen gesagt: «Mit dem Organ arbeitet Russland nicht zusammen. Und mögliche Haft-«Rezepte», die von dem Internationalen Gericht ausgehen, sind für uns juristisch nichtig.» Die Entscheidungen des Gerichts hätten keine Bedeutung für Russland. Das Gericht darf ausserdem keine Prozesse in Abwesenheit der Angeklagten führen.

Obgleich die Ukraine das Römische Statut des Internationalen Gerichtshofs nicht ratifiziert hat, erkennt Kiew die Befugnis der Richter für seit 2014 auf ukrainischem Staatsgebiet verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen die Ukraine an. 2015 übergab der ukrainische Aussenminister Pawlo Klimkin in Den Haag eine entsprechende Erklärung. Kurz nach Ausbruch des Krieges, hatte Chefankläger Khan bereits Ermittlungen in der Ukraine aufgenommen.

Auch die UNO hat ihre Gangart gegenüber Russland massiv verschärft und spricht in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erstmals von «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Eine unabhängige Expertenkommission der Vereinten Nationen besuchte 56 von Verbrechen betroffene ukrainische Städte und Dörfer, besichtigte zerstörte Häuser und Gräber, ehemalige illegale Gefängnisse und Folterorte, sammelte Dokumente, Videos und Satellitenaufnahmen und sprach mit knapp 600 Opfern.

Bombardierung Mariupols womöglich höchste Verbrechensstufe

Die Ermittler stellten zahlreiche russische Kriegsverbrechen fest: etwa Mord und massenhafter Tod durch Bombardierungen, Folter, Vergewaltigungen, illegale Haft und Verschleppungen von möglicherweise Hunderttausenden Kindern nach Russland. Die Bombardierung und die Belagerung der Hafenstadt Mariupol, bei der mutmasslich Tausende Menschen starben, seien womöglich ein «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» – die höchste Verbrechensstufe im internationalen Recht.

Auch der systematische Gebrauch von Folter gegen etliche Ukrainer sei ein mögliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gleiche gelte für die von Putin offiziell am 10. Oktober 2022 befohlenen, bis heute weitergehenden Angriffe auf zivile Strom- und Kommunikationseinrichtungen, durch die Millionen Menschen im Winter ohne Strom, Heizung, Wasser, Lebensmittel, Gesundheitsversorgung oder Telefon blieben und eine unbekannte Zahl von Menschen starb. Die Ermittler sprachen bisher nur von möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil sie etwa zu Mariupol keinen Zugang hatten und weitere Untersuchungen für notwendig halten.

Dagegen stellten die Ermittler nur wenige Fälle ukrainischer Kriegsverbrechen fest: So sei in zwei Fällen dokumentiert, dass ukrainische Einheiten gefangene russische Soldaten gefoltert oder erschossen hätten. Ukrainische Einheiten hätten zudem mehrmals mit Raketen abgeschossene, sogenannte Schmetterlingsminen gegen russische Einheiten eingesetzt. (has)

