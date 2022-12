Grundversorgung in der Schweiz – Internet­geschwindigkeit wird auf das Achtfache erhöht Der Bundesrat hat eine Revision der Verordnung über Fernmeldedienste gutgeheissen. Ab 2024 wird neu eine Übertragungsrate von 80 Mbit/s garantiert.

Wer im Internet surfen will, kann das ab 2024 auch in Randregionen schneller tun. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Internetgeschwindigkeit in der schweizerischen Grundversorgung wird auf das Achtfache erhöht. Der Bundesrat hat am Freitag die entsprechende Revision der Verordnung über Fernmeldedienste gutgeheissen. Ab 2024 wird neu eine Übertragungsrate von 80 Mbit/s garantiert.

Künftig werden die Kundinnen und Kunden der Grundversorgung zwischen dem bisherigen Internetzugang mit einer Down- und Upload-Geschwindigkeit von 10 Mbit beziehungsweise 1 Mbit pro Sekunde und dem neuen Internetzugang von 80 beziehungsweise 8 Mbit/s wählen können, wie der Bundesrat schreibt. Das komme jenen zugute, die in Gebieten wohnen, in denen keine entsprechenden Angebote auf dem Markt erhältlich sind.

Ebenso wird eine Preisobergrenze festgelegt. Ein schnellerer Internetzugang kostet maximal 60 Franken im Monat.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.