Dass Diäten eine Nullnummer sind, ist allgemein bekannt. Trotzdem lassen sich – vor allem im Frühling – immer noch viele von uns von den Versprechungen der Diätmittelindustrie verführen. Warum?

Weil die meisten Menschen noch so gerne an (kleine) Wunder glauben möchten. Vielleicht ist es eben gerade diese neue Kur, die ein solches vollbringen kann. Wenn dann am Anfang einer Diät die Kilos schmelzen, motiviert das natürlich ungemein. Da geht schnell einmal vergessen, dass es nicht nur dem Fett an den Kragen geht, sondern dass dies auch den Wasserhaushalt und die Muskeln betrifft. Nach einem (egal wie geringem) Muskelabbau ist der Grundumsatz und der Energieverbrauch geringer. Wir nehmen also bei gleichem Essverhalten mehr zu als vor der Diät.