Gita Steiner-Khamsi sagt: «Wir haben echt ein Manko an hoch qualifizierten Schweizern. Wir bilden einfach nicht genug aus.»

Gita Steiner-Khamsi sagt: «Wir haben echt ein Manko an hoch qualifizierten Schweizern. Wir bilden einfach nicht genug aus.»

Frau Steiner-Khamsi, Sie befassen sich mit globalen Bildungssystemen. Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?

Das duale Berufsbildungssystem — die Lehrlinge verbringen die halbe Zeit im Betrieb, die halbe Zeit in der Ausbildung — ist zum Inbegriff von Swissness geworden. Es wird sogar im Rahmen der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in alle Welt als Erfolgsmodell «exportiert». Was jedoch vergessen wird, ist die Swissness der Quartierschule. Die Tatsache, dass ein Kind dort zur Schule gehen kann, wo es wohnt, und dass diese Volksschulen überall gleich gut und kostenlos sind, ist ein Grundpfeiler der Schweizer Gesellschaft. Für die Bevölkerung ist das von grosser Bedeutung.