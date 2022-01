TV-Doku über den Kultclub – Intime Einblicke: Davon lebt der Mythos Ambri Beim Herz-Check-up von Coach Cereda, zu Hause bei Papa Pestoni oder in der Kabine – Mysports filmte zehn Monate lang beim Dorfclub. Die erste von acht Folgen macht Appetit. Simon Graf

Eine besondere Beziehung zu den Fans: Ambris Dominic Zwerger jubelt mit der Curva. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Ein letzter Rundgang durch die Valascia. Verlassen, verlottert, traurig liegt sie da. Luca Cereda tritt am Tag des letzten Spiels in Adiletten vor die Arena und spricht eine Botschaft für die Fans ins Handy. Die «Cassa Principale» bleibt zu, wegen des Coronavirus dürfen die Anhänger der Biancoblù nicht einmal an diesem geschichtsträchtigen Tag im April 2021 ins Stadion der 1000 Emotionen.