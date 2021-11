71 Millionen Verlust – Investmentgruppe übernimmt Trump-Hotel und entfernt seinen Namen Das nur ein Spaziergang vom Weissen Haus in Washington liegende Trump International Hotel wird künftig unter dem Namen Waldorf Astoria geführt.

Die Pacht für das Trump International Hotel in Washington geht an einen neuen Besitzer.

Der Name Trump wird verschwinden und durch Waldorf Astoria ersetzt.

Die Trump Old Post Office LLC machte in vier Jahren 71 Millionen Dollar Verlust.

Das Unternehmen Trump Organization von Ex-US-Präsident Donald Trump tritt die Pacht für ein Luxushotel in Washington an einen anderen Hotel-Konzern ab. Der Pachtvertrag des Trump International Hotel wird für 375 Millionen Dollar an die CGI Merchant Group übertragen, wie mehrere US-Medien am Sonntag übereinstimmend berichteten. Demnach hat CGI einen weiteren Vertrag mit dem Hilton-Konzern geschlossen, der das Hotels künftig über seine Tochterfirma Waldorf Astoria unter diesem Namen betreiben will.

Das Gebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts als Hauptsitz der US-Post in der Hauptstadt errichtet worden war, liegt in unmittelbarer Nähe zum Weissen Haus und gehört dem Staat. 2013 verpachtete dieser es für mindestens 60 Jahre an die Trump Organization. Das Unternehmen soll rund 200 Millionen Dollar in die Renovierung investiert haben.

71 Millionen Dollar Verlust

Einem Untersuchungsbericht des US-Repräsentantenhauses zufolge hat die für den Betrieb des Hotels gegründete Firma Trump Old Post Office LLC zwischen der Inbetriebnahme des Hotels 2016 und Ende August 2020 mehr als 71 Millionen Dollar Verlust gemacht.

Nach Trumps Wahlsieg 2016 wurde das Hotel zu einem wichtigen Treffpunkt für republikanische Politiker und Lobbyisten. Für Kritik hatte gesorgt, dass wiederholt ausländische Staatsgäste während ihres Besuchs in Washington dort untergebracht wurden. Ein Untersuchungsausschuss hat seinen Bericht darüber, ob Trump als Präsident und Aktionär der Trump Organization einem Interessenskonflikt unterlag, noch nicht final abgeschlossen.

