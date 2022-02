Vorwürfe von US-Milliardär – Investor drängt McDonald’s zu mehr Tierwohl Carl Icahn wirft der Fastfoodkette vor Schweine und Ferkel unnötig leiden zu lassen. McDonald’s reagiert auf die Kritik mit einem Gegengangriff.

Carl Icahn ist bekannt als aktiver Investor. (Symbolbild) Foto: Neilson Barnard (AFP)

Der US-Multimilliardär Carl Icahn drängt den US-Fastfoodriesen McDonald’s, beim Schweinefleischeinkauf mehr auf das Tierwohl zu achten. Icahn nominierte zwei Vertraute für die Wahl in den Verwaltungsrat des Konzerns in diesem Jahr, wie McDonald’s am Sonntag mitteilte. Icahn wirft der Fastfoodkette vor, ihre 2012 abgegebenen Verpflichtungen nicht einzuhalten.

McDonald’s hatte 2012 angekündigt, seine Lieferanten schrittweise zu verpflichten, auf die Kastenstandshaltung zu verzichten – Mutterschweine werden dabei zum Ferkeln in enge Kästen gezwängt. Icahn sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche, der Konzern habe dieses Versprechen nicht erfüllt. Das unnötige Leiden dieser Tiere bewege ihn wirklich.

Abo Der echte Wolf der Wallstreet McDonald’s erklärte am Sonntag, der Konzern kaufe nur rund ein Prozent der gesamten Schweinefleischproduktion der USA ein – etwa für Schinken im Burger. Sein Engagement seit 2012 habe dazu geführt, dass im vergangenen Jahr 30 bis 35 Prozent des Schweinefleischs in den USA von Tieren stammte, die «in Gruppen gehalten» würden. Nach Angaben der Fastfoodkette kommen aktuell 60 Prozent des Schweinefleischs von Lieferanten, bei denen Säue nicht mehr im Kastenstand ferkeln müssen. Bis Ende 2022 «erwartet McDonald’s, dass sich der Anteil auf 85 bis 90 Prozent» erhöht.

AFP/aru

