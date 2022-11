«Apropos» – der tägliche Podcast – Iran: Warum tut sich die Schweiz so schwer mit Sanktionen? Während die EU ihre Sanktionsmassnahmen gegen den Iran verschärft, bleibt die Schweiz stumm. Der Bundesrat steht erneut vor der Frage: Wie legen wir unsere Neutralität aus? Nina Fargahi als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin

Seit Wochen protestiert die Bevölkerung gegen das Regime im Iran. Die Menschen gehen ausdauernd und beharrlich auf die Strasse – und werden regelmässig von Sicherheitsleuten niedergeknüppelt. Viele Länder haben darauf mit Sanktionen reagiert. Die EU hat diese Woche ihre bereits bestehenden Massnahmen sogar noch einmal verschärft.

Die Schweiz hingegen zögert. Es ist ein weiterer Konflikt, der die Schweizer Neutralitätsauslegung auf die Probe stellt. Ist dies nun ein Moment zum Reagieren – wie beim russischen Einmarsch in der Ukraine? Ist es in Ordnung, in einem Konflikt zu handeln und in einem anderen nicht? Und was hätten Schweizer Sanktionen gegen das iranische Regime für Auswirkungen?

Tamedia-Inlandredaktorin Nina Fargahi erklärt in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia, welche Folgen das Zögern sowie das Handeln für die politische Schweiz haben kann. Gastgeber ist Philipp Loser.

Nina Fargahi ist Inlandredaktorin und Blattmacherin bei Tamedia. Mehr Infos @nfargahi Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

