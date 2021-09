Männerfreundschaften – Irgendwann hat man nur noch gute Bekannte Im Alter von 25 Jahren haben Menschen die meisten Freunde, danach werden die sozialen Kontakte stetig weniger – vor allem bei Männern. Warum eigentlich? Max Scharnigg

Zusammen an ein Konzert, zusammen Sport machen, klar. Aber auch wirklich reden und sich nahe sein? Unter Freunden seltener als unter Freundinnen. www.plainpicture.com

Die Instagram-Nachricht lautete etwa so: Hallo, wie ich sehe, teilen wir zwei grosse Hobbys, Angeln und Romane schreiben, wäre es da nicht schön und folgerichtig, dass wir uns anfreunden? Sie war in Wirklichkeit noch ein bisschen ausführlicher und vorsichtiger formuliert, aber im Grunde war es genau das: Eine kalte Akquise. Zwei Leben in unterschiedlichen Städten, zwei Familienväter um die vierzig, von denen sich einer ein Herz nahm und dachte: He, du Typ! Wie es aussieht, könnten wir doch Freunde werden.

Keine grosse Sache? Na, irgendwie schon. Man ist erstens nicht gewohnt, dass Botschaften aus den sozialen Medien derart nach Clemens von Brentano klingen. Und zweitens hört sich Freunde werden zwar gut, ab einem gewissen Alter aber auch ein bisschen altmodisch und ungewohnt an. Was muss ich dafür nochmal mitbringen?